LVBP: Tiburones van pa'encima con Ronald Acuña Jr. y Maikel García en su lineup

¡Llegó el día! Desde hace varias semanas que todo el mundo tenía anotado el 28 de noviembre como una fecha especial, sobre todo los fanáticos de Tiburones de La Guaira. ¿El motivo? Por supuesto que el debut en esta temporada 2025-2026 de la LVBP de Ronald Acuña Jr. y Maikel García.

No hay dudas que la calidad y talento de peloteros como los dos sabaneros hace crecer el nivel del torneo venezolano, exigiendo además a los equipos rivales a hacerse más fuertes también. Vale recordar que ya pasamos la primera mitad del calendario, por lo que quedan pocas semanas para definir a los clasificados al Round Robin.

La Sabana presente en el lineup de Tiburones

Los Tiburones de La Guaira enfrentarán en la jornada de este viernes a los Tigres de Aragua, en el Fórum de Macuto. Se trata de un encuentro importante para los litoralenses, ya que cuentan con dos victorias seguidas y con apenas 2.5 juegos de diferencia con sus rivales de turno, quienes son segundos en la clasificación.

Con ese escenario crucial debutarán Ronald Acuña Jr. y Maikel García, dos peloteros que le inyectarán mucho poder ofensivo y gran calidad defensiva al equipo. Recordemos que ambos no jugaban con los escualos desde la zafra 2023-2024.

El lineup del manager Marco Davalillo para esta cita ante los pupilos de Oswaldo Guillén solo presentará esas dos novedades, en comparación con los nueve elegidos que derrotaron a Cardenales de Lara durante la jornada del jueves.

Lineup Tiburones de La Guaira