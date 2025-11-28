LVBP: Rougned Odor logra nuevo tope personal y ahora va por una cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes cuentan con tres victorias seguidas en esta recta final de la séptima semana de ronda regular. Y es que sin duda se trata de un buen augurio, ya que los bates del equipo han respondido como se espera. Justamente, uno de esos es el de Rougned Odor.

La jornada del pasado jueves terminó siendo bastante productiva para los filibusteros, pues derrotaron por 10 a 3 a las Águilas del Zulia. Allí, el grandeliga venezolano aportó al irse de 4-2 con jonrón, cuatro carreras impulsadas, y una anotada.

De esa manera, el nombre de Rougned Odor continúa en los primeros puestos de varios apartados de bateo de los Navegantes del Magallanes en lo que va de temporada 2025-2026 de la LVBP. Previo al juego de este viernes, nuevamente contra los zulianos, es colíder en carreras impulsadas, segundo en jonrones y anotadas, mientras que es quinto en hits.

Odor apunta a una cifra redonda

Asimismo, cabe resaltar que luego de su cuadrangular contra los rapaces, el marabino logró su mejor cifra de jonrones en una temporada de la liga venezolana. Ahora suma cinco, lo que le permitió dejar atrás los cuatro que disparó el año pasado mientras vestía el uniforme de -justamente- las Águilas.

Pero eso no es todo. El próximo objetivo de Rougned Odor pasa en este momento por una cifra redonda. Y es que se encuentra a tan solo dos carreras de las 100 anotadas de por vida en la LVBP.

Números de Rougned Odor en la temporada 2025-2026 de la LVBP