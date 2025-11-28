¡El abusador regresa a casa! Las emocionantes declaraciones de Ronald Acuña Jr

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Atlanta Braves y uno de los jugadores más electrizantes del béisbol mundial, Ronald Acuña Jr., hizo vibrar al Estadio Universitario al concretar su regreso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Tiburones de la Guaira.

El Abusador compareció ante los medios con una sonrisa radiante, compartiendo su profunda emoción y las razones que lo impulsan a vestir el uniforme de su país y su equipo, destacando que este año llega sin restricciones para jugar.

Una alegría y compromiso con su gente

Acuña Jr. no ocultó su inmensa satisfacción por volver a pisar la grama venezolana, calificando su regreso como una bendición.

"Antes que nada, súper contento con Dios por estar aquí con ustedes una vez más. Súper contento de ponerme el uniforme de los Tiburones de la Guaira, compartir con mi gente. Todas esas personas que no tienen la oportunidad de verme aquí, yo creo que eso es una de las mayores motivaciones que me hace venir aquí a mi país y jugar frente a mi gente."

Sin restricciones y siguiendo la tradición familiar

Una de las noticias más relevantes fue la confirmación de que, a diferencia de años anteriores, su organización de Grandes Ligas no le ha impuesto limitaciones severas en cuanto a su participación en la LVBP.

"Y sobre los partidos del equipo, no tengo restricción. Yo creo que es el primer año que no tengo restricción. Ellos me dijeron que jugara ... hasta donde yo quisiera."

El toletero de La Sabana también se refirió al profundo orgullo familiar que siente al jugar con los Tiburones, un equipo con una rica historia ligada a su sangre.

"Mira, muchos sentimientos, ¿verdad? Yo creo que uno de mis tíos jugó, mi abuelo, jugó mi papá, está Mike, está Alcides. De verdad que para mí es un orgullo siempre vestir esta camisa y jugar aquí en mi país frente a mi gente. Yo creo que esta es una de las mayores motivaciones. También es parte del éxito que he tenido y yo creo que mientras yo siga con salud, voy a seguir viniendo aquí a mi país a jugar."

Energía y lado positivo para el equipo

Al ser consultado sobre qué espera aportar al equipo en lo deportivo, Acuña Jr. enfatizó que su contribución irá más allá de las estadísticas.

"Yo creo que no cambiaría mucho, yo creo que trae la energía del equipo. Trae el lado positivo, yo sé que jugamos un deporte que coge con alta y baja, la verdad que hemos pasado por malos juegos."

El debut de Ronald Acuña Jr. con los Tiburones no solo inyecta un talento ofensivo incomparable al lineup de La Guaira, sino que también ofrece un espectáculo y una conexión inigualable para la afición venezolana. Su presencia es un claro mensaje de compromiso con su club y sus seguidores.