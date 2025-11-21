LVBP: Ronald Acuña Jr. se goza su práctica de bateo y apunta al 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Ya hay una fecha definida, así que no queda otra opción que esperar con ansias a que llegue a nuestros calendarios. Y es que el estreno de Ronald Acuña Jr. en esta temporada 2025-2026 de la LVBP pudiera marcar una gran diferencia, ya que su sola presencia le estaría dando un gran plus a los Tiburones de La Guaira.

Desde hace algunos días que se ha visto al de La Sabana con el uniforme de los escualos en los entrenamientos, lo que da a entender que su proceso de adecuación va por muy buen camino. Justamente, en la tarde de este viernes tomó una práctica de bateo en la que se gozó con todo cada enorme swing que protagonizaba.

Cabe agregar que Tiburones de La Guaira volverá a enfrentar este viernes en el Estadio Universitario a Cardenales de Lara. De hecho, el equipo no saldrá de la capital por lo que resta de la sexta semana, ya que este sábado recibirán a Navegantes del Magallanes, mientras que el domingo irán al Estadio Monumental para medirse a Leones del Caracas.

¿Cuándo debutará Ronald Acuña Jr. con Tiburones en la 2025-2026?

Según varios reportes, la fecha elegida para que Ronald Acuña Jr. tenga su debut en esta campaña es el viernes 28 de noviembre. Incluso, hay que mencionar que en dicha jornada también estaría estrenándose Maikel García, una panorama que sin duda ilusiona a toda la fanaticada guairista para la segunda mitad.

El encuentro será frente a los Tigres de Aragua del manager Oswaldo Guillén, en el Estadio Fórum de Macuto. Luego de eso, Tiburones de La Guaira recibirá en el Universitario a Leones el día sábado, y a Magallanes el domingo.