Ronald Acuña Jr. cree que puede superar esta distancia cómodamente con su brazo

Ronald Acuña Jr. es considerado por muchos el pelotero más completo de la gran carpa y uno de sus grandes fuertes es el brazo, un aspecto donde el jardinero venezolano quiere seguir sorprendiendo.

El mejor disparo de la temporada 2025 fue protagonizado justamente por la "Bestia", en aquel batazo pegado a raya de Cody Bellinger que Acuña capturó y sin tomar impulso lanzó inmediatamente, para retirar al corredor Jorbit Vivas en tercera base en pisa y corre.

Ronald Acuña habla sobre su brazo y se cree capaz se superar este reto:

Mediante una entrevista compartida por la MLB, al venezolano le consultaron si ¿Se creía capaz de lanzar la pelota afuera del estadio desde el plato? , algo que respondió el criollo con seguridad que le caracteriza.

"Sí, estoy 100% seguro". indicó el oriundo de La Sabana, quien afirmó que sería capaz de superar la barda con un tiro desde home bien sea dirigido hacia el left, right o incluso al center field.

Además, Ronald declaró que su tiro favorito fue uno que realizó en la campaña 2021 en el estadio de Pittsburgh, igualmente cerca de la raya de foul hasta la tercera base.

Sin duda alguna, sería interesante observar a Ronald realizar un disparo desde el plato, para ver si la puede llegar tan lejos como lo hace con su madero y así pueda seguir sorprendiendo con sus impresionantes dotes.