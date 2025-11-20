MLB: Everson Pereira llega a Chicago como un "jugador premium con gran poder"

Suscríbete a nuestros canales

Si bien todavía estamos bastante lejos de lo que será la temporada 2026 de la MLB, las organizaciones ya iniciaron negociaciones para mejorar sus respectivos rosters de cara a la próxima campaña. Una de las primeras en moverse fueron las Medias Blancas de Chicago, quienes en días recientes adquirieron a Everson Pereira.

Todo parece indicar que Chicago seguirá siendo una especie de territorio de grandes oportunidades para los peloteros jóvenes, pues la llegada del venezolano se concreta con la finalidad de darle más vistosidad a su juego. Recordemos que entre su debut en 2023 con los Yankees de Nueva York y su regreso al Big Show en 2025 con los Rays de Tampa Bay, apenas acumuló un total de 50 juegos y 158 turnos al bate.

Grandes elogios para Everson Pereira

Algunos expertos apuntan que Everson Pereira podría tener un camino similar al del cubano Miguel Vargas en Chicago, quien llegó procedente de los Dodgers de Los Ángeles con la misión de ver más acción en la MLB. Y es que casos como este comienzan a ser bien vistos para aquellos prospectos talentosos y altamente clasificados, los cuales buscan nuevas oportunidades.

"Everson Pereira es otro jugador de posición premium con gran poder. Apenas está empezando su carrera en Grandes Ligas y se está aclimatando a las Mayores. Poder añadir profundidad a nuestros jardines y su habilidad de defender los tres es valioso para cualquier equipo", comentó el gerente general de las Medias Blancas, Chris Getz, a MLB.com.

Con la versatilidad defensiva del oriundo de Cabudare, el conjunto de Chicago podría alternarlo en cualquier posición de los jardines para así respaldar a figuras de la talla de Mike Tauchman, Andrew Benintendi y Luis Robert Jr. Incluso, si la organización decide salir de este último, Everson ganaría votos para estar entre los titulares.

"Cuando se trata de los jardines y la profundidad de las praderas, creo que Pereira va a traer algo a la mesa. Como mínimo, estás viendo a alguien que puede castigar a los zurdos y jugar una defensa sólida. Esperamos verlo en los Entrenamientos Primaverales", cerró el gerente.

