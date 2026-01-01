El fuego no tocó Hinava: INH aclara rumor y ratifica que la hípica valenciana avanza "De bueno para mejor"

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica nacional mantiene su marcha. Las autoridades hípicas trabajan sin descanso para asegurar un inicio de 2026 "a todo tren". En el caso particular del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), el óvalo del Cabriales culminó el año por todo lo alto, que consolidó una gestión exitosa.

Cifras Históricas en Valencia: 5y6 nacional

Hinava celebró un total de 225 carreras durante el 2025. El popular juego del 5y6 cerró con una impresionante racha de 23 jornadas consecutivas con acertantes. La recaudación alcanzó montos récord, un éxito atribuido directamente al inmenso respaldo y apoyo de la fanaticada.

El INH Desmiente Falsos Rumores de Incendio

A pocas hora para que culminara el 31 de diciembre, las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos (@Inh) se activaron para desmentir una noticia falsa que buscaba generar zozobra entre la afición, especialmente en Valencia.

La Junta Liquidadora del INH emitió un comunicado oficial sobre un supuesto incendio en las instalaciones del Hinava ocurrido el 29 de diciembre. El ingeniero Humberto Gubaira, director de la institución, aclaró la situación.

"Desmentimos la falsa noticia que circula en las plataformas digitales. Este incendio ocurrió el día lunes 29 de diciembre de 2025, debido a condiciones climáticas de calor, propias de la época. El incidente se registró dentro de un pequeño terreno que colinda con la fachada de nuestro apreciado hipódromo (Hinava), pero en ningún momento afectó nuestros espacios", precisó Gubaira.

El director del INH afirmó que el fuego permaneció alejado de cualquier zona de riesgo para la institución. "De igual forma, nos complace comunicar que el fuego fue atacado y controlado de manera oportuna, garantizando la seguridad de nuestras instalaciones y de comunidades vecinas", añadió.

Desde el INH y el Hipódromo de Valencia, las autoridades ratifican que la hípica valenciana avanza "de bueno para mejor".

Proyecciones y Optimismo: La Hípica Mira al 2026

Con el motor a toda marcha y el respaldo inequívoco de su afición, la hípica nacional mira hacia el nuevo año con gran optimismo. Las autoridades y los hipódromos, tras un 2025 de cifras récord y gestión eficiente, reafirman su compromiso. El trabajo constante de la Junta Liquidadora del INH asegura que la pasión por las carreras no solo se mantenga, sino que siga creciendo.

Los logros de Valencia en 2025 establecen una sólida base para un 2026 que promete ser un año de consolidación, innovación y, sobre todo, grandes emociones en cada jornada.