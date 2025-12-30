"Orgullo Nacional": Antonio Álvarez reacciona al nombramiento de Junior Alvarado como atleta del año

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana celebra un logro monumental que trasciende las fronteras del deporte ecuestre. La tarde de ayer, el jinete zuliano Junior Alvarado recibió el máximo honor deportivo del país: el título de Atleta del Año Masculino 2025, una distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela (CPD).

Este prestigioso galardón se reserva para los deportistas más sobresalientes del país y representa un reconocimiento formal al esfuerzo, el talento y la dedicación excepcional que Alvarado demostró durante la temporada. El premio consolida su estatus como una figura deportiva de primer orden en la nación.

El Hito del Kentucky Derby

La distinción que otorga el CPD cobra un significado especial debido al logro histórico que Alvarado consiguió este año: se convirtió en el cuarto jinete venezolano en alcanzar la victoria en el Kentucky Derby, una de las competencias hípicas más importantes y codiciadas a nivel mundial.

Este triunfo en la "Carrera por las Rosas" no solo elevó el perfil del jinete a nivel internacional, sino que también aseguró su lugar en los anales de la historia deportiva venezolana, un hecho que la prensa deportiva no dudó en destacar al momento de la votación.

Ejemplo de Profesionalismo y Orgullo Nacional

El reconocimiento como Atleta del Año Masculino 2025 no solo refleja los méritos deportivos de Alvarado. También subraya su rol como un verdadero ejemplo de profesionalismo y dedicación para las nuevas generaciones de atletas venezolanos. Junior Alvarado continúa representando con orgullo los colores de Venezuela en el escenario hípico internacional, inspirando a incontables jóvenes con su historia de esfuerzo y éxito rotundo.

Las manifestaciones de júbilo y felicitación inundaron el mundo hípico tras el anuncio del CPD. Una de las primeras y más destacadas reacciones provino de las autoridades nacionales, con el Superintendente de Actividades Hípicas Lícitas, @potroalvarez, quien publicó en su cuenta personal de la red social X (anteriormente Twitter) el siguiente mensaje:

La Rinconada: Primer Clásico grado uno

Su presencia en el país fue reciente y memorable: Alvarado asistió al majestuoso hipódromo La Rinconada para participar en el primer Jockey Challenge 56. Durante esa visita, se celebró en su nombre el primer Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI), cuyo vencedor fue el ejemplar Special Element, guiado por Ricardo Santana.