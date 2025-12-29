Miras las sentidas palabras de Junior Alvarado tras recibir el premio “Atleta del Año Masculino 2025”

Suscríbete a nuestros canales

Junior Alvarado concluye una temporada de ensueño. En un momento en que llegó a considerar el retiro, su habilidad, constancia y dedicación le permitieron alcanzar, a lomos de Sovereignty, todos los logros que un jinete aspira a obtener en su carrera profesional en Estados Unidos.

Alvarado se ha convertido en sinónimo de perseverancia y, ahora, en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones que enfrentan los desafíos de conducir ejemplares pura sangre en el exigente mundo de las carreras hípicas.

En horas del mediodía, el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela anunció que Junior Alvarado fue galardonado como “Atleta del Año Masculino 2025”, obteniendo 41 puntos para el primer lugar y un total de 579 puntos en la votación general. Con este reconocimiento, superó a destacados atletas de diversas disciplinas nacionales, reafirmando así su estatus como una de las máximas figuras del deporte venezolano.

Junior Alvarado, tras conocer la noticia, en su cuenta de la red social “X” expresó: “Agradecido al Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela Un gran honor como jinete profesional haber ganado este prestigioso premio como Atleta del Año 2025”

Con este mensaje Junior Alvarado, despidió la temporada 2025. Para comenzar una nueva zafra con nuevos compromisos de monta en Gulfstream Park.