Kentucky Oaks: Dos nuevas pruebas clasificatorias se disputan este fin de semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La Kentucky Oaks, que celebra su 152.ª edición, es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años. Celebrada cada año el día anterior al Derby de Kentucky, la Oaks ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y otorga a la ganadora la icónica guirnalda "Lilies for the Fillies". Siendo uno de los eventos deportivos más longevos de la historia de Estados Unidos, la Oaks está llena de tradición y significado.

Aqueduct: El Busanda Stakes tendrá a seis potras de segundo año

Dos de las dos pruebas con premios económicos de importancia que se encuentran en el conjunto de carreras clasificatorias para la Kentucky Oaks, tendrán lugar este fin de semana en Aqueduct y Santa Anita Park.

El Busanda Stakes de $150.000 que se corre en distancia de 1.600 metros en pista de arena, tendrá las actuaciones de seis potras de 3 años. Esta prueba otorga a los cinco primeros puestos en el marcador una puntuación de 20-10-6-4 y 2.

Busanda Stakes / $150.000 / 1.600 mts / Potras de 3 años / Hora: 4:10 p.m. Vzla

Midnite Ginny – S. Civaci – J.L. Sánchez Britain – M. Franco – C. Brown Shilling – C. Elliott – K. McPeek Two Bits – J. Rodríguez – A. Green Dazzling Dame – J. Toledo – B. Russell Believable – F. Prat – T. Pletcher

Santa Anita: El Sana Ynez Stakes tendrá una nómina importante a decidir

Al cierre de esta nota aún los entries de la edición del Santa Ynez Stakes, programada para este sábado 3 de enero, no han sido publicadas las inscritas. Dentro de la posibles se encuentran 11 nombres que podrían estar presenta en la jornada del sábado.

El Santa Ynez Stakes es una prueba que corre en distancia de 1.400 metros en pista de arena, exclusiva para potras de 3 años y que tendrá una bolsa de $100.000 en premios a repartir. Esta prueba premia a las cinco primeras del marcador con una puntuación de 10, 5, 3, 2 y 1.

Santa Ynez Stakes / $100.000 / 1.400 mts / Potras de 3 años / Hora: 4:10 p.m. Vzla. A la espera de los inscritos oficiales estos son las posibles candidatas:

Bob Baffert; Explora – Bottlle Of Rouge – Himika – Nimah – Toaster

John Sadler: Revera

Mark Glatt: La Wally

Doug O’Neill: Cashed – Light Won Up

Richard Baltas: Heaven’s Bolt

Michael McCarthy: Marjoram

Actualizaremos la nota, una vez se oficialice la nómina de las corredoras.