Kentucky Oaks: Explora llegará desde California para competir en el Golden Rod S. (G2) por $400,000

Esté sábado llega el Festival Stars of Tomorrow II, que incluye 12 carreras, todas para ejemplares de 2 años. Explora, propiedad de Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman, está lista para invadir Churchill Downs desde el sur de California, donde se enfrentará a 12 rivales inscritas en la edición 82 del Golden Rod (G2) de $400,000, un evento de “temporada preparatoria” el próximo sábado en el camino a Kentucky Oaks.

Kentucky Oaks: Explora asumirá el gran reto en la Ruta para los Lirios

La Golden Rod, que se corre en 1.700 metros otorgará puntos de clasificación a los cinco primeros clasificados basados ​​en una escala de 10-5-3-2 y 1 para el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones el 1 de mayo. La Golden Rod compartirá la atención del sábado con el Kentucky Jockey Club (GII de $400,000), el Ed Brown de $225,000 y el Fern Creek de $225,000.

Explora llega a la Golden Rod tras un segundo puesto, detrás de Super Corredora, en la Breeders' Cup Juvenile Fillies (GI). Antes de esa carrera, la hija de Blame se impuso con autoridad en la Oak Leaf (GII) en Santa Anita y quedó segunda, detrás de Bottle of Rouge, en la Del Mar Debutante (GI). El jockey de nuevo será Flavien Prat.

Una de sus fuertes rivales será, Life of Joy, invicta y ganadora de la carrera Rags to Riches, es una de las principales rivales en la carrera hacia el Kentucky Oaks. Propiedad de varios establos y entrenada por Brad Cox, será montada por Irad Ortiz Jr. Otras competidoras destacadas en la carrera Golden Rod incluyen a The Grumpy Rabbit, Atropa, y las potrancas Bella Ballerina y Baracca, ambas entrenadas por Brendan Walsh.