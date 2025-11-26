Lush Lips, será centro de atención en los $300,000 del Mrs. Revere (G2)

Suscríbete a nuestros canales

Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky, presenta para este viernes 28 de noviembre una cartelera de 12 carreras, que incluyó dos pruebas de Grado. El Clark S. y el Mrs. Revere. La décima carrera del viernes en Churchill Downs, Kentucky, se disputará la edición 34 del Mrs. Reserve S. (G2) con una bolsa de $300.000 a repartir en recorrido de 1.700 metros en pista grama para hembras de 3 años. Esta prueba atrajo a un grupo de nueve participantes, entre ellas Lush Lips que buscará ampliar su racha ganadora.

Churchill Downs: Lush Lips lista para otro éxito de grado para su campaña

La británica Lush Lips, ganadora de Grado I, volverá a estar en el centro de atención este viernes 28 de noviembre en la 34ª edición de la carrera Mrs. Revere (G2) de $300,000 en Churchill Downs, donde liderará un grupo completo de 12 potrancas de 3 años en la pista de césped.

La Mrs. Revere, que se corre a 1.700 metros, es la penúltima carrera de grado para potrancas de césped de 3 años en América del Norte, y el American Oaks (GI) concluye la temporada el 26 de diciembre en Santa Anita. La carrera del viernes comparte protagonismo en el programa de 12 carreras con el Clark dotado con 600.000 dólares.

Entrenada por Brendan Walsh, Lush Lips obtuvo una victoria en la Queen Elizabeth II Cup (GI) del mes pasado en Keeneland, bajo la monta del jinete Tyler Gaffalione. Previamente, Lush Lips se impuso en la Tepin Stakes (Listed) y quedó segunda en la Edgewood (G2), superando a la potranca de tres años Nitrogen en Churchill Downs. Gaffalione volverá a montarla el viernes.

Los participantes del Mrs. Revere (G2) por $300.000 en 1.700 metros son las siguientes: jinete y entrenador: