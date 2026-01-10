Doble de Harry Potter recibe advertencia de Warner Bros que lo cambia todo

Suscríbete a nuestros canales

Un cantante brasileño que había conquistado Internet gracias a su parecido con Harry Potter se vio obligado a abandonar parte de su identidad artística.

¿La razón? Una advertencia directa de Warner Bros. Discovery, la poderosa compañía detrás de la franquicia cinematográfica más mágica del planeta.

El doble de Harry Potter tendrá que cambiar su nombre

Durante años, un músico brasileño conocido artísticamente como Harry O Bruxo (“Harry, el brujo”) construyó su presencia en redes sociales alrededor de un elemento que lo hizo destacar de inmediato: su notable parecido físico con Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Harry Potter en las películas.

Con lentes redondos, filtros digitales, túnica y una varita, este artista combinó ese look icónico con el ritmo sensual del arrocha, género musical típico del estado de Bahía (Brasil).

El resultado fue una explosión de contenido viral que lo llevó a acumular casi 1 millón de seguidores en Instagram y alrededor de 495 mil oyentes mensuales en Spotify. Pero el hechizo no duró para siempre...

La advertencia de Warner Bros

Según el anuncio del propio brasilero, Warner Bros. Discovery envió una notificación formal al brasileño alegando que el uso del nombre “Harry” sin autorización constituía una infracción de marcas registradas.

Ante este avance legal, el artista decidió retirarse del uso de la palabra “Harry” en todas sus plataformas digitales, reemplazando su seudónimo por “O Bruxo” (El Brujo). En sus propias palabras expresó que no pretende entrar en conflictos con la compañía detrás de la saga que tanto respeta.

“Gente, yo no soy Harry Potter. Pero por respeto a esa marca maravillosa y a toda esa trayectoria, estoy quitando ‘Harry’ de mis redes. Aún sigo siendo el brujo de ustedes”, afirmó en sus cuentas oficiales mientras comunicaba el cambio.

Lejos de lamentarse, el cantante brasileño optó por un enfoque optimista tras el cambio. Compartió con sus fans mensajes de agradecimiento por el apoyo incondicional en más de una década de trabajo artístico y dejó claro que su nombre artístico no define su legado musical.