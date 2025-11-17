Coffee Mate presenta nuevas creaciones de café inspiradas en Harry Potter

Suscríbete a nuestros canales

Coffee Mate ha encantado a los fanáticos de Harry Potter una vez más con el lanzamiento de su nueva crema para café: la Cerveza de Mantequilla. Este sabor se une a la exitosa línea de productos inspirados en el Mundo Mágico, que ya incluye sabores como el Pastel de Caldero de Toffee y el Chocolate Blanco con Menta y Sapo sin Azúcar.

Los sabores inspirados en Harry Potter han tenido una gran aceptación desde su introducción a principios de año. La nueva crema de Cerveza de Mantequilla responde a la creciente demanda del público. Según una encuesta realizada por la marca, un impresionante 72% de los fans expresó interés en más colaboraciones entre Coffee Mate y Warner Bros, específicamente sobre la emblemática bebida del universo mágico.

La crema de Cerveza de Mantequilla no solo se presenta en su versión clásica, sino que también incluye dos nuevas opciones: sin azúcar y Espuma Fría (Cold Foam). Todas las versiones prometen una mezcla irresistible de dulce de mantequilla, un rico sabor a crema y un toque de caramelo, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de esta bebida icónica en su café diario.

Temporada perfecta para disfrutar

Con el lanzamiento programado para diciembre y un lanzamiento nacional en enero del próximo año, los fanáticos podrán disfrutar de estos mágicos sabores especialmente durante la temporada de otoño e invierno. Coffee Mate busca capturar la esencia del dulzor de Honeydukes y el reconfortante sabor de la Cerveza de Mantequilla en cada taza.

Detalles de lanzamiento y precios

• Disponibilidad: Las cremas comenzarán a distribuirse en tiendas de Estados Unidos en diciembre, con un lanzamiento nacional programado para enero.

• Precios Sugeridos:

– La versión clásica estará disponible por $4.49 USD por botella de 28 onzas.

– La versión Cold Foam se venderá por $5.49 USD en un envase de 14 onzas.