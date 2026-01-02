Histórico Loughnane: El jinete de 19 años fija la mayor cifra de triunfos en Reino Unido desde el Año 2000

Suscríbete a nuestros canales

El jinete irlandés Billy Loughnane, de tan solo 19 años y en su cuarto año de actividad profesional, protagonizó un cierre de año espectacular al romper un récord de más de dos décadas en las carreras británicas así lo hizo saber Paulick Report en su portal. La hazaña, ocurrida el 31 de diciembre, confirma el ascenso meteórico de una de las figuras más prometedoras del turf europeo, según reporta el medio especializado Racing Post.

222 Victorias: Una Cifra de Leyenda

Loughnane, que inició el día buscando superar una de las marcas más difíciles del hipismo británico, logró la victoria clave en la sexta carrera celebrada en Lingfield. Montando a la yegua Invited, el joven jinete dirigió la prueba de principio a fin ("de puerta a puerta") para registrar su ganador número 222 del año en carreras planas.

Con este triunfo, Loughnane pulverizó la marca de 221 victorias que el legendario jinete Kieren Fallon estableció en el año 2003.

Las 222 victorias de Loughnane representan la mayor cantidad registrada en un año calendario en Gran Bretaña desde el año 2000. Aunque su cifra es notable, el récord absoluto lo mantiene el jinete Gordon Richards, quien montó 269 ganadores en plano durante 1946. La Pasión como Motor del Éxito

El logro de Loughnane culmina un año histórico y se basa en una ética de trabajo constante y una profunda pasión por la profesión. El propio jinete explicó su motivación al Racing Post:

"Me aburro cuando no estoy montando, amo mi trabajo y tengo suerte de poder asociarme con algunos caballos realmente buenos", declaró Loughnane, destacando la clave detrás de su impresionante volumen de montas.

Un 2025 de Ascenso Internacional

El récord de victorias en suelo británico se suma a una lista de logros que demuestran la calidad de Loughnane en el escenario internacional.

Entre sus hazañas más destacadas del año, el irlandés ganó su primera carrera de Grupo 1 en el extranjero. El jinete se adjudicó el Westminster 135 Grosser Preis von Berlin en Alemania, montando al veterano ejemplar Rebel's Romance, un triunfo que consolidó su prestigio.

Además, Loughnane demostró su capacidad en la élite de las carreras estadounidenses, alcanzando podios en la prestigiosa Breeders' Cup de este año. Obtuvo el tercer puesto en la Breeders' Cup Turf con el ejemplar El Cordobes y repitió la tercera posición en la Breeders' Cup Filly & Mare Turf con la yegua Diamond Rain.

El récord británico y los triunfos internacionales cierran un ciclo que posiciona a Billy Loughnane como una superestrella del deporte hípico con un futuro inmenso.