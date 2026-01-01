Entrenador Mandella lo confirma: Se retira Tamara afectada por una "Nube Negra" de lesiones

Suscríbete a nuestros canales

Tamara, la ganadora del Grado 1 Del Mar Debutante en 2023 y cuya trayectoria enfrentó constantes interrupciones por lesiones y enfermedades, dice adiós a las pistas. El entrenador Richard Mandella confirmó el martes el retiro de la potra, según reportó el periodista Steve Andersen en su cuenta de la plataforma X.

La decisión de retirar a la campeona llegó tras detectarle una lesión el pasado sábado en Santa Anita. Tamara completó un recorrido de cinco furlongs en un veloz tiempo de 57.80 segundos en la pista de entrenamiento interior como parte de su preparación para correr el domingo en el Las Flores Stakes (Grado 3).

Lesión y Apoyo a la Jubilación: Yegua Tamara

Mandella explicó que, si bien las radiografías posteriores al ejercicio resultaron "limpias", la potra muestra una "pequeña desviación en la parte delantera derecha". Ante este nuevo revés, el entrenador avaló la determinación de los propietarios: “Están planeando jubilarla y estoy totalmente a favor de eso”, aseguró.

Tamara, hija del semental Bolt d'Oro, proviene de una línea de campeones, pues su madre es Beholder, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeona entre 2012 y 2016. La potra corrió para el propietario y criador Spendthrift Farm y culminó su trayectoria con tres primeros puestos en cinco salidas, una carrera que inició con altas expectativas en el verano de 2023.

Trayectoria Marcada por el Infortunio

La potra debutó con éxito en una carrera inaugural de 6 1/2 furlongs en Del Mar en agosto de 2023. Menos de un mes después, consiguió una contundente victoria por 6 3/4 cuerpos en el Grado 1 Del Mar Debutante sobre siete furlongs.

El infortunio comenzó en la Breeders' Cup Juvenile Fillies en noviembre de 2023. Tamara fue favorita 4-5, pero solo finalizó séptima de doce participantes tras liderar la recta final; posteriormente, los diagnósticos revelaron una lesión en el hueso.

Mandella buscó un regreso en verano de 2024, pero lo pospuso hasta otoño por insatisfacción con el entrenamiento. Tamara reapareció en noviembre de 2024 en Del Mar, donde terminó segunda por una nariz en una carrera de asignación, su única participación de aquel año. Se inscribió en el La Brea Stakes (Grado 1) de diciembre de 2024 en Santa Anita, pero una enfermedad impidió su participación.

A inicios de 2025, la potra se ausentó de las pistas tras someterse a una cirugía para extraer un fragmento óseo de un hueso sesamoideo, una lesión que se produjo al patear una pared.

Última Victoria, Descalificación y Retiro

En su única salida de 2025, Tamara ganó el Grado 3 Chillingworth Stakes el 4 de octubre en Santa Anita, como preparación para el Breeders' Cup Filly and Mare Sprint. Sin embargo, los veterinarios la descartaron de la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint del 1 de noviembre por problemas de salud en la pata delantera izquierda, según declaró Mandella el martes.

El último capítulo de la mala racha se escribió cuando se descalificó a Tamara de su victoria en Chillingworth. Una prueba posterior a la carrera arrojó la presencia de metocarbamol, un relajante muscular, sustancia prohibida según el sitio web de la Unidad Nacional de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos.

“Parece que hay una nube negra aquí”, lamentó Mandella el martes, y concluyó: “Parece que ha sido una cosa tras otra. Son pequeñas cosas las que han sucedido”.