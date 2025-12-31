Alberto Delgado cuelga la fusta y piensa en entrenar: El campeón del eclipse se despide de la monta

Suscríbete a nuestros canales

El tiempo no perdona en el deporte de élite. Aprovechar los buenos momentos y saber cuándo ceder el paso resulta crucial en la carrera de todo atleta. Así lo demostró el destacado jinete puertorriqueño Alberto Delgado, quien el pasado domingo puso fin a una trayectoria profesional de 43 años activa en la hípica norteamericana.

Delgado, una figura histórica para Puerto Rico, anunció formalmente su retiro tras finalizar la segunda carrera del 28 de diciembre en el hipódromo @LaurelPark.

Un Legado Marcado por el Eclipse: Jinete Estados Unidos

El jinete boricua se inmortalizó en 1982, año en que se convirtió en el primer puertorriqueño en ganar el prestigioso Premio Eclipse como jockey aprendiz campeón.

Ese año representó la cúspide estadística para Delgado, quien logró acumular un impresionante total de 245 triunfos. A lo largo de su carrera, el jinete participó en 25,533 montas, sumó 203 victorias de stakes y 20 en competencias de Grado, para lograr así una producción total de más de $40 millones en premios.

Conexión con California Chrome

A lo largo de su dilatada trayectoria, Delgado tuvo la oportunidad de guiar a grandes figuras de la hípica. Destaca su conexión con el dos veces Caballo del Año, California Chrome, a quien llevó al triunfo en cinco de sus primeras seis salidas a pista. Estos éxitos incluyeron la victoria en el Graduation Stakes de 2013, disputado en el ya desaparecido hipódromo Hollywood Park.

El Cierre de un Ciclo

Su última victoria data del 27 de octubre de 2024, cuando consiguió el triunfo a bordo de Police Woman en Laurel Park. En 2025, Delgado realizó 30 montas sin conseguir sumar una victoria.

El día que tomó la decisión de retirarse, Delgado participó en la segunda carrera. En un maiden claiming, arribó en cuarto lugar con el ejemplar Beshareit, entrenado por Alison Delgado.

Tras colgar la fusta, reportes indican que Alberto Delgado contempla ahora iniciar una nueva etapa en el deporte hípico, actualmente evalúa la posibilidad de convertirse en entrenador.