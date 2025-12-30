Cinco héroes desafían el peligro y consolidan cifras de élite al finalizar el año hípico

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las carreras de caballos constituye un espectáculo de velocidad y precisión, pero también es un campo donde el riesgo extremo es una constante. La decisión de abrazar esta profesión implica una dosis inmensa de pasión, dedicación y valor, pues el jockey enfrenta la posibilidad latente de accidente mientras controla un purasangre que supera los 500 kilos y desarrolla velocidades impresionantes en la pista. Nadie escapa a esta realidad.

Jinetes: Top cinco Ganadores Estados Unidos

Sin embargo, hay profesionales que logran convertir ese riesgo en gloria. Con el año a punto de culminar, el recuento de victorias del lunes destaca a cinco jinetes que no solo asumieron el peligro, sino que dominaron la temporada, estableciendo cifras que los colocan en el top mundial.

A continuación, la clasificación que subraya el dominio de estos profesionales a tan solo horas de finalizar el calendario:

El jinete boricua se mantiene como el líder indiscutible en el conteo de victorias. A pesar de los rumores que apuntaban a una pausa en sus compromisos de monta, Ortiz Jr. realizó sustituciones en Santa Anita Park este lunes, aunque no logró sumar a su ya impresionante registro. Sus 351 victorias lo colocan firmemente en la cima, una prueba de su consistencia y dominio absoluto del circuito.

Paco López (325 Triunfos)

El jinete mexicano ratifica su posición de élite con 325 triunfos. Paco López registró este lunes su última monta del año, para así cerrar su temporada con una cifra sobresaliente. Su tenacidad y pericia en la pista le aseguran un puesto de honor entre los más ganadores de la hípica norteamericana.

José Luis Ortiz (320 Triunfos)

El hermano mayor del binomio boricua alcanza una cifra respetable de 320 victorias. José Luis Ortiz no incrementará este número en 2025, ya que sus próximas montas están programadas para iniciar el primero de enero de 2026. Sus logros lo consolidan como una fuerza imparable en el ranking de jinetes.

El jinete francés no solo figura por sus 307 victorias dos de ellas sumadas este lunes, sino buscará ser el jinete que mayor cantidad de dinero produjo para sus propietarios en el año. Prat se encuentra en la contienda por el prestigioso Eclipse Award y tiene programadas un total de siete montas para el 31 de diciembre. Es seguro que sus números finales de triunfos sufrirán variaciones, para cerrar el año con una nota alta.

Mychel Sánchez (301 Triunfos)

El profesional de la fusta protagonizó la hazaña más destacada de la jornada del lunes, al conseguir tres triunfos que impulsaron su total a 301 victorias. Con esta cifra, Sánchez se une a un selecto club de jockeys criollos, al empatar el número de triunfos de leyendas como Coa, Domínguez y Castellanos. Su cifra no es definitiva; el venezolano tiene pendientes aproximadamente 19 montas entre el martes y el miércoles, lo que le brinda la oportunidad de superar este hito antes de que el calendario de 2025 termine oficialmente.

Últimas montas: Estados Unidos Cierre de Año

Con el reloj en contra, la atención se centra en cómo finalizarán sus campañas Prat y Sánchez, mientras la hípica mundial rinde tributo a estos cinco profesionales que enfrentaron el riesgo con la dedicación necesaria para conquistar la gloria.