Irad Ortiz Jr. se impone en el Sugar Swirl Stakes y refuerza su candidatura al Eclipse Award 2025

La jornada sabatina en el Hipódromo de Gulfstream Park se desarrolla con gran intensidad, donde ofrece un total de once competencias, de las cuales cinco poseen rango selectivo. El grupo de Stakes arrancó oficialmente, y en la sexta competencia se disputó la segunda de esas pruebas selectivas de la tarde con un premio a repartir de $125.000: el The Sugar Swirl Stakes, una carrera de 1.200 metros en pista de arena destinada a yeguas de tres y mas años.

Victoria: Buen dividendo Jinete Gulfsftream Park Stakes

La nómina inicial de siete participantes se redujo a seis tras el retiro de Secret Revenge. El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien mantiene una cerrada contienda con el francés Flavien Prat por el Eclipse Award 2025, se montó sobre la yegua alazana Ms. Bucchero. Cabe destacar que la yegua no figuraba entre las más cotizadas por la afición.

Al momento de la partida, la número seis, Mystic Lake, saltó rápidamente a la punta con Gaffalione en sus estribos. La siguió Win N Your In en el segundo lugar, mientras Ortiz Jr. ubicó a su ejemplar en la tercera posición. Los parciales fueron rápidos: los primeros 400 metros se marcaron en 22.2, seguidos por los 800 metros en 45.1.

Movida Decisiva: Irad Ortiz Jr.

Al giro de la curva final, el boricua ejecutó su movida. Pegado a la baranda interior, impulsó a Ms. Bucchero para asaltar la delantera. Marcaron los 1.000 metros en 57.1 y lograron mantener la posición, para contener la atropellada final de Nic’s Style, con Junior Alvarado. Esta última no tuvo éxito en su intento de sorprender al puntero y se conformó con el segundo lugar. El tiempo final de la prueba fue de 1:09.2.

Ms. Bucchero, bajo el entrenamiento de Diane Morici, consigue de esta manera su victoria número 10 en 19 actuaciones. La yegua pagó dividendos de $8.80 a ganador, $3.60 a place y $2.20 a show.

Este triunfo en el Sugar Swirl Stakes representó el Stakes número 64 en la actual campaña de Irad Ortiz Jr., y su victoria número 344 de la temporada. Con este resultado, el boricua se mantiene firme en la lucha por conseguir el Eclipse Award 2025 al mejor jinete.