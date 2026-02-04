Maximus Meridius y Doc Sullivan medirán fuerzas en el Toboggan Stakes en Aqueduct, New York

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la cancelación la semana pasada de este evento por el clima ártico, se reanudará la acción hípica en New York, con una jornada de gala este viernes con diez carreras, que incluyó el Interborough Stakes ($135,000), el Toboggan Stakes ($150,000), el Ruthless Stakes ($135,000), el Ladies Stakes ($135,000), y está encabezado por Withers Stakes ($200,000), con una escala de 20-10-6-4-2 para los cinco primeros clasificados.

Maximus Meridius con el jinete venezolano Mychel Sánchez, está inscrito en el Toboggan Stakes, enfrentará a seis rivales adultos que buscan la victoria en recorrido de 1.400 metros.

Aqueduct: Maximus Meridius listo para la victoria en el Toboggan Stakes

Maximus Meridius, ganador de múltiples stakes, regresa para defender su corona el sábado en el Toboggan de $150,000, una carrera de velocidad de siete furlongs para caballos mayores, en el hipódromo Aqueduct.

Este hijo de Maximus Mischief, entrenado por Reid, Jr., criado en Pensilvania, consiguió la victoria el pasado año en este evento, y regresa tras ganar el Let's Give Thanks Stakes y el Blitzen Stakes en Parx Racing. Tiene un récord de ocho victorias en 21 presentaciones con ganancias de $664,430.

Entre su máximo rival se encuentra Doc Sullivan, ejemplar de mayor clasificación por su último triunfo en el Alex W. Rob Stakes, en diciembre para ejemplares newyorkinos, salta como el acérrimo rival. Luego están; Light the Way, Victory Way, Be You, Nation, Over and Ollie y Victory Way. Esta prueba será la cuarta de la carta y la hora de inicio a la 2:14 p.m. hora venezolana.