Sonny León busca la victoria este jueves en Tampa Bay Downs con dos montas clave

Sonny León inició este miércoles una nueva semana de montas en el hipódromo de Tampa Bay Downs. El jockey criollo, figura central de la colonia venezolana en Estados Unidos, firmó cinco compromisos en la jornada de este miércoles con el objetivo de escalar posiciones en la estadística.

Los compromisos destacados de Sonny León del jueves

El jinete centrará su atención en dos pruebas de gran relevancia económica en la programación del jueves:

Primera carrera (12:30 p.m.): León conducirá a Junta, ejemplar del entrenador A.J. Granitz, en un Allowance Optional Claiming con bolsa de $56,500. El purasangre cuenta con un Morning Line (ML) de 9-2 y figura como uno de los principales aspirantes al triunfo. Octava carrera: En un Maiden Special Weight de $55,000 reservado para potros de tres años, el látigo criollo guiará a Beach Summer, pupilo de Tony Wilson, quien parte con una cotización inicial de 8-1.

Estadísticas de poder en Estados Unidos

En lo que va de año, Sonny León acumula 99 montas y 16 victorias. Su trayectoria en el hipismo estadounidense ya registra 1,068 lauros y una producción superior a los 25 millones de dólares. Actualmente, ocupa la tercera casilla del meeting, solo por detrás de sus compatriotas Samuel Marín y Samy Camacho.