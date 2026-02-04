Expulsan a participante de “La Casa de los Famosos Colombia” por racista

Suscríbete a nuestros canales

Johanna Fadul no se salvó de la penalización máxima en “La Casa de los Famosos Colombia” luego de emitir comentarios racistas en contra de Campanita en un posicionamiento.

Así como las redes sociales no perdonaron a la actriz de Sin Senos Sí hay Paraíso, la producción del reality show decidió expulsar a Johanna por sobrepasar los límites del respeto a su compañero.

"He decidido aplicar la sanción máxima. Johanna a partir de este momento quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa”, le informaba 'El Jefe' en la transmisión.

Johanna Fadul pide disculpa pública

En medio de la polémica, la actriz pidió disculpa ante la audiencia, manifestando que nunca fue su intención. “Jamás fue la intención, básicamente es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, dijo conmovida por la situación.

Asimismo, agradeció al espacio y todos sus compañeros de "La Casa de los Famosos Colombia” 'y aclaró que “vale la pena arrepentirse, vale la pena caer en cuenta de los errores, vale la pena aprender de ellos, y en eso estoy” como arrepentimiento de sus propias palabras.

Su esposo Juanse Quintero se pronunció en redes sociales solicitando el cese del odio en línea y a no sumarse “a una ola de odio por un comentario que no representa el corazón de ella”.

Campanita es atacado con comentario racista

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, expresó Johanna sin contemplación ni medir sus palabras.

Por su parte, la reacción del modelo fue de impresión por sus palabras despectivas hacia su tono de piel. Este comentario puso en el ojo del huracán a la habitante de la casa, quien es señala por el público del programa como una persona racista.