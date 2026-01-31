Tiktoker acusada de matar a su bebé podría ingresar a “La Casa de los Famosos”

Suscríbete a nuestros canales

El reality show que ha acaparado la mira del público “La Casa de los Famosos” en su edición México se prepara para una cuarta temporada que podría contar con la presencia de la creadora de contenido más polémica de 2025, Lupita Tiktok, acusada por los usuarios de asesinar a su bebé.

La joven mexicana se catapultó en las redes sociales al viralizarse videos de comedia junto a su esposo Ricardo, con quien tuvo una hija nacida el 16 de abril de 2025. Ambos destacaron por la peculiaridad de su relación, ella una mujer de talla pequeña, y él un hombre mucho mayor.

Sin embargo, un acontecimiento tras el nacimiento de la bebé los pondría en el ojo del huracán, cuando la influencer llevó a la niña al Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, por un cuadro de deshidratación y una posible infección renal, que derivaron en una sepsis severa.

Una supuesta enfermera del hospital, habría declarado que la bebé de apenas semanas llegó con “deshidratación, meningitis y enfermedades parasitarias”. En mayo de 2025, la hija de Lupita TIktok falleció, pues presentaba muerte cerebral y no pudieron reanimarla.

Señalan a Lupita Tiktok como responsable

Aunque no hubo pruebas incriminatorias si la madre tuvo que ver o no en la muerte de la pequeña por negligencia, usuarios en redes sociales señalaron a la tiktoker como la asesina de su propia hija.

Por su parte, Ricardo, expresó en su momento que, fue a causa de una negligencia médica que la niña perdió la vida por haberla “sacado antes de tiempo” del vientre de su madre, versión que no se ha confirmado.

¿Lupita en “La Casa de los Famosos”?

En un encuentro con la prensa durante un evento público, la tiktoker confirmó que hubo negociaciones para su ingreso a “La Casa de los Famosos México”, y aunque hubo confusión por sus declaraciones, pues aseguró que la propuesta llegó para el temporada tres, culminada en 2025, deja entrever una posibilidad en el futuro.