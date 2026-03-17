Simone Biles impacta en traje de baño por su cumpleaños 29

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El sábado 14 de marzo estuvo de cumpleaños la deportista Simone Biles. La belleza festejó su vuelta al sol al borde un yate, con familiares y amigos cercanos.

Celebración a lo grande

Fue en Instagram que la gimnasta posteó un carrusel de imágenes de los momentos de felicidad que vivió con globos, un increíble cielo azul, sol y mar, que le dejaron unas increíbles postales.

Biles se mostró en las fotografías muy sensual con la parte superior del bañador en color negro, unos shorts de jeans tipo vaqueros, pareo y pequeños accesorios.

Simone complementó el look playero con su abundante cabellera suelta, ondas y raya en medio, que la hizo ver muy fresca para celebrar su cumpleaños.

Hasta el momento la publicación cuenta con 191 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos por verla tan radiante festejando.