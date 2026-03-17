Farándula

Simone Biles impacta en traje de baño por su cumpleaños 29

La gimnasta artística estadounidense se mostró muy sensual y sonriente 

Por

Elvis González
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 07:00 pm
Simone Biles impacta en traje de baño por su cumpleaños 29
Simone Biles / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El sábado 14 de marzo estuvo de cumpleaños la deportista Simone Biles. La belleza festejó su vuelta al sol al borde un yate, con familiares y amigos cercanos.

NOTAS RELACIONADAS

Celebración a lo grande

Fue en Instagram que la gimnasta posteó un carrusel de imágenes de los momentos de felicidad que vivió con globos, un increíble cielo azul, sol y mar, que le dejaron unas increíbles postales.

Biles se mostró en las fotografías muy sensual con la parte superior del bañador en color negro, unos shorts de jeans tipo vaqueros, pareo y pequeños accesorios.

Simone complementó el look playero con su abundante cabellera suelta, ondas y raya en medio, que la hizo ver muy fresca para celebrar su cumpleaños.

Hasta el momento la publicación cuenta con 191 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos por verla tan radiante festejando. 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Martes 17 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?