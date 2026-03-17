“Dear Killer Nannies”: la serie que explora la infancia del hijo de Pablo Escobar

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El universo de las narcoseries suma una nueva apuesta, y es “Dear Killer Nannies: Criado por sicarios” que se aleja de la típica narrativa sobre el crimen organizado para centrarse en una perspectiva íntima y poco explorada de la infancia del hijo de Pablo Escobar.

La serie propone un enfoque distinto, narrando la historia desde los ojos de un niño que creció rodeado de lujos, pero también de violencia. En ese entorno, los sicarios encargados de proteger a la familia no solo eran guardaespaldas, sino que terminaron convirtiéndose en figuras cercanas.

A través de este relato, la producción busca mostrar el contraste entre la inocencia infantil y la crudeza de un mundo dominado por el poder y el peligro, revelando cómo ese contexto marcó profundamente la vida del protagonista.

¿Cuándo y dónde ver "Dear Killer Nannies"?

Luego de meses de expectativa, la serie ya tiene una fecha confirmada. “Dear Killer Nannies: Criado por sicarios” se estrenará el 1 de abril de 2026 en Disney+ para Latinoamérica y en Hulu para Estados Unidos.

Este lanzamiento forma parte de una ambiciosa apuesta de las plataformas por contenidos originales basados en hechos reales, con altos niveles de producción y una narrativa más emocional que documental.

Tráiler oficial

El tráiler deja claro el tono de la serie. En él, se escucha la voz del propio Juan Pablo describiendo su infancia como un “mundo mágico”, mientras las imágenes revelan la otra cara de esa realidad, la presencia constante de hombres armados y decisiones peligrosas.

Uno de los momentos más impactantes es cuando el personaje de Pablo Escobar le dice a su hijo que, en su ausencia, él queda al mando, mostrando el peso que recaía sobre un niño en medio de un imperio criminal.

El elenco combina talento latino e internacional, encabezado por John Leguizamo en el papel de Pablo Escobar, una interpretación que ha generado gran expectativa.

Junto a él, participan Janer Villareal como Juan Pablo en su etapa adolescente, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel García interpretan al personaje en su niñez. El reparto también incluye a Laura Rodríguez como Victoria Henao, entre otros.