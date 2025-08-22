El dineral que pide Andrés Parra para volver a "Pablo Escobar: El Patrón Del Mal"

Suscríbete a nuestros canales

Hace algunos años el actor Andrés Parra realizó uno de los personajes más emblemáticos de su carrera con la serie “Pablo Escobar: El Patrón del Mal”. Un proyecto que lo hizo vivir en carne propia cada momento del famoso narcotraficante colombiano, que falleció el 2 de diciembre de 1994, con 44 años recién cumplidos.

Recientemente Parra sostuvo una entrevista en su natal Colombia, hablando de su carrera, vida personal y proyectos. Sin embargo, el público apasionados de la serie de narcos, no se imaginó que el artista hablaría de volver a interpretar el personaje de Pablo, con una condición monetaria bastante alta.

Cantidad de dinero

El actor estaría dispuesto a volver a realizar intensas rutinas para perder peso, soportar largas grabaciones en la selva colombiana y enfocarse de lleno en el proyecto, si le dan la suma, de nada más y nada menos que diez millones de dólares.

En este sentido, exigiría al equipo encargado de realizar el remake, condiciones labores más estableas, de las de hace años cuando realizó el personaje de Pablo, siendo un éxito rotundo de la televisión colombiana y en todo el mundo.

“Diez, que yo me meta a la cuenta, así a la vivienda, diez millones de dólares, ahí vamos. Se lo vuelvo hacer, creo que será un fracaso la serie, pero, como me pagarían no importa. En seis meses yo me engordo. También condiciones laborales más decentes y con todos los actores”, comentó en la conversación.

Vida tras el personaje

Para realizar a la perfección a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el artista tuvo que aumentar casi 60 kilos, luciendo totalmente irreconocible. Luego de finalizar la producción en 2012, emprendió el camino de bajar de peso para poder desligarse del personaje y de las personas que lo querían ver en trabajos de narcotráfico.