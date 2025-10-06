Tiburones garantizan la presencia de otros dos grandesligas para el día inaugural

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que los Tiburones de La Guaira quieren ser protagonistas de la venidera temporada 2025-2026 de la LVBP, y es por eso que con el pasar de los días han sumado piezas importantes a sus entrenamientos de pretemporada. Pero por si eso fuese poco, la organización también ha garantizado la presencia de otras grandes figuras con antelación.

Durante este lunes, el conjunto escualo adelantó que un par de grandesligas formarán parte del grupo para el día inaugural. Ellos son Gabriel Arias y Luis Guillorme, quienes durante este 2025 tuvieron acción con sus respectivas organizaciones en las Mayores.

Arias, a mejorar sus números con Tiburones

La presencia de Arias será una de las más determinantes para el manager Gregorio Petit, ya que su versatilidad para jugar en el infield será de gran ayuda para el equipo. Vale mencionar que esta será su tercera participación con Tiburones en el torneo venezolano.

Su última actuación fue, justamente, en la 2024-2025. En aquel entonces colaboró con .292 de promedio, 31 imparables en 106 turnos, nueve dobles, seis jonrones, 23 carreras remolcadas y 23 anotadas.

Respecto a este 2025 en Grandes Ligas, Gabriel Arias cerró como uno de los peloteros casi inamovibles de los Guardianes de Cleveland. Sin embargo, hay que recordar que el equipo quedó fuera de carrera de los playoffs tras sucumbir en la Serie del Comodín ante los Tigres de Detroit.

Guillorme y un debut especial

Por su parte, Guillorme le inyectará tanto diversidad como experiencia al grupo. En su caso hablamos de un jugador que ha demostrado un altísimo nivel cuando le toca defender cualquier posición del infield.

No obstante, este 2025 no fue tan amable con el caraqueño, pues solo vio acción en 15 encuentros en las Grandes Ligas con los Astros de Houston. El resto del año se la pasó defendiendo a la sucursal Triple-A de Houston.

En cuanto a sus participaciones en la LVBP, Luis Guillorme vivirá su primera experiencia en territorio criollo, por lo que se espera mucho de su veteranía para apoyar al equipo a llegar lo más lejos posible durante esta campaña.