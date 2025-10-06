Águilas esperan ver la mejor versión de este super prospecto (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los entrenamientos de pretemporada de las Águilas del Zulia arrancaron su segunda semana con grandes noticias. Y es que además de la incorporación de su manager Lipso Nava, otros seis peloteros se unieron al grupo para seguir ajustando los detalles de cara al inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Entre esas figuras que también se hicieron presente este lunes en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" resaltó Jaison Chourio, hermano menor del grandesligas Jackson Chourio. Justamente, el joven de 20 años espera hacer historia con los rapaces durante esta campaña, la tercera que disputará con ellos.

Otro hijo pródigo del Zulia

Durante su primer día de prácticas con el elenco zuliano, el jardinero aseguró sentirse emocionado no solo de estar en su tierra natal, sino además de representar con orgullo el uniforme de las Águilas del Zulia.

“Estoy muy contento de estar en mi tierra y representando nuevamente a las Águilas del Zulia, significa mucho para mí. Quiero seguir desarrollando mi juego, como un todo, no algo en específico", señaló Jaison Chourio en nota de prensa.

El debut de Jaison con las Águilas fue en la zafra 2022-2023, aunque apenas disputó 11 encuentros en los que no conectó hits en seis turnos, pero aportó con dos carreras anotadas, tres bases por bolas y una almohadilla estafada.

Luego, en la 2023-2024, aumentó a 13 sus presentaciones y terminó siendo un poco más productivo. En aquel entonces disparó tres imparables en 11 visitas al plato, con tres anotadas, una impulsada, y seis boletos.

Ahora, durante esta temporada 2025 en Ligas Menores, Jaison Chourio hizo vida con la sucursal Clase-A+ de los Guardianes de Cleveland. Vale resaltar que defensivamente jugó en las tres posiciones de los jardines, mientras que con el madero bateó para .237 de promedio, con 73 indiscutibles, dos jonrones, 26 remolcadas, 43 anotadas, y .665 de OPS en 87 juegos.

“Este año tuve que hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort y eso me ayudó a tener una mentalidad de crecimiento. Mucha más madurez", concluyó.