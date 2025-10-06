LVBP: Cardenales de Lara recibe esta importante incorporación en su pretemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara ya tiene varios días preparándose para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este 6 de octubre recibieron en su nido a un pelotero con experiencia en las Grandes Ligas. Se trata del jardinero Rafael "Balita" Ortega, quien hará su debut este año con esta franquicia.

Con un importante recorrido en Grandes Ligas, Ligas Menores y también en el beisbol venezolano, este jardinero llega a Barquisimeto con miras a aportar toda su experiencia a un equipo que seguramente tendrá como meta defender el título obtenido el año pasado.

"Balita" Ortega ya está en Barquisimeto

Según informaron los Cardenales de Lara en sus redes sociales, Ortega fue la incorporación del día lunes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Este pelotero muy seguramente será el jardinero central de todos los días para el mánager César Isturiz, esto recordando la salida de Gorkys Hernández.

"Balita", como es apodado, jugará en la LVBP por primera vez desde la temporada 2020-2021, cuando lo hizo por última vez con los Caribes de Anzoátegui, equipo con que jugó cuatro campañas y ganó dos campeonatos.

De por vida en el beisbol venezolano, Rafael Ortega cuenta con 241 hits, entre ellos 45 dobles, 14 triples y nueve jonrones. Además, registra 92 carreras remolcadas, 169 anotadas, 18 robos de base y promedio vitalicio de .276, todo esto en 305 juegos disputados.