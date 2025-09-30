Cardenales de Lara inician su pretemporada con la ilusión de conquistar el bicampeonato

Suscríbete a nuestros canales

Otra de las organizaciones que ya está calentando motores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) son los Cardenales de Lara. Y es que desde el pasado lunes se reunieron peloteros y staff técnico en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con la intención de ponerse a tono para defender su reinado.

Un total de 24 jugadores comenzaron sus rutinas de pretemporada bajo la atenta mirada del nuevo manager del equipo, César Izturis. De hecho, vale señalar que el estratega estuvo acompañado de todo su staff: Giovanni Carrara (coach de pitcheo), Selwyn Langaigne (coach de bateo), Robert Pérez (control de calidad), Luis Ugueto (coach de 3B), Tomás Pérez (coach de 1B), Yonathan Sivira (Asistente coach de bateo), Oswald Peraza (coach de bullpen) y Jefferson Medina (scout de avanzada).

Cardenales quiere volar alto en la 2025-2026

Durante este martes, el grupo contó con un par de incorporaciones: el utility Jecksson Flores y el jardinero Deward Tovar. Ambos jugadores apuntan a estar dentro de los planes del manager para los primeros compromisos de la venidera campaña.

La jornada de los crepusculares arrancó con la respectiva preparación física con el staff de trainers. Luego de eso, los lanzadores realizaron el calentamiento del brazo y ejercicios de movilidad junto a los coaches Carrara y Peraza.

Por su parte, tanto los jugadores de posición como los receptores se enfocaron en ejecutar el acondicionamiento en sus respectivas posiciones y con sus respectivos coaches. Finalmente, unos seis lanzadores tuvieron su sesión de bullpen.

Recordemos que Cardenales de Lara saldrá a defender su corona el próximo 15 de octubre, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, contra los Tigres de Aragua.

Peloteros de Cardenales de Lara en la pretemporada

Lanzadores

Pablo Mujica

Robinson Hernández

Luis Oviedo

Brayan Pérez

Vicente Campos

Wilser Barrios

Fabián Blanco

Edgar Navarro

Michelle Vassalotti

Cleiverth Pérez

Justin López

Luis González

Receptores

Keinner Piña

Yojhan Quevedo

Víctor Izturis

Jesús Márquez

Blayberg Díaz

Infielders

Jecksson Flores

Diego González

Luis Lameda

Jermaine Palacios

César Daniel Izturis

Jardineros