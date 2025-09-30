Cardenales de Lara inician su pretemporada con la ilusión de conquistar el bicampeonato

Otra de las organizaciones que ya está calentando motores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) son los Cardenales de Lara. Y es que desde el pasado lunes se reunieron peloteros y staff técnico en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con la intención de ponerse a tono para defender su reinado.
NOTAS RELACIONADAS
Un total de 24 jugadores comenzaron sus rutinas de pretemporada bajo la atenta mirada del nuevo manager del equipo, César Izturis. De hecho, vale señalar que el estratega estuvo acompañado de todo su staff: Giovanni Carrara (coach de pitcheo), Selwyn Langaigne (coach de bateo), Robert Pérez (control de calidad), Luis Ugueto (coach de 3B), Tomás Pérez (coach de 1B), Yonathan Sivira (Asistente coach de bateo), Oswald Peraza (coach de bullpen) y Jefferson Medina (scout de avanzada).
Cardenales quiere volar alto en la 2025-2026
Durante este martes, el grupo contó con un par de incorporaciones: el utility Jecksson Flores y el jardinero Deward Tovar. Ambos jugadores apuntan a estar dentro de los planes del manager para los primeros compromisos de la venidera campaña.
La jornada de los crepusculares arrancó con la respectiva preparación física con el staff de trainers. Luego de eso, los lanzadores realizaron el calentamiento del brazo y ejercicios de movilidad junto a los coaches Carrara y Peraza.
Por su parte, tanto los jugadores de posición como los receptores se enfocaron en ejecutar el acondicionamiento en sus respectivas posiciones y con sus respectivos coaches. Finalmente, unos seis lanzadores tuvieron su sesión de bullpen.
Recordemos que Cardenales de Lara saldrá a defender su corona el próximo 15 de octubre, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, contra los Tigres de Aragua.
Peloteros de Cardenales de Lara en la pretemporada
Lanzadores
- Pablo Mujica
- Robinson Hernández
- Luis Oviedo
- Brayan Pérez
- Vicente Campos
- Wilser Barrios
- Fabián Blanco
- Edgar Navarro
- Michelle Vassalotti
- Cleiverth Pérez
- Justin López
- Luis González
Receptores
- Keinner Piña
- Yojhan Quevedo
- Víctor Izturis
- Jesús Márquez
- Blayberg Díaz
Infielders
- Jecksson Flores
- Diego González
- Luis Lameda
- Jermaine Palacios
- César Daniel Izturis
Jardineros
- Deward Tovar
- Samuel Zavala
- Robert Pérez Jr.
- Carlos Gutiérrez