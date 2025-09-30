Venezuela lidera grupo A de la Copa América de Beisbol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del beisbol continental se enciende con la llegada de la primera edición de la Copa América de Beisbol, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre de 2025. Venezuela no solo será sede del torneo, sino también protagonista en el competitivo Grupo A.

Venezuela, anfitrión y favorito en el Grupo A

El Grupo A estará conformado por Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao. Esta fase se disputará en dos escenarios emblemáticos: el Estadio Monumental de Caracas, que albergará el juego inaugural, y el Estadio Fórum de La Guaira, donde se desarrollará el resto de los encuentros.

La selección venezolana, respaldada por la Federación Venezolana de Beisbol y la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, contará con un roster compuesto por jugadores del sistema de ligas menores y ligas del Caribe. Aunque no podrán participar peloteros del roster de 40 de MLB.

La Súper Ronda y la gran final se jugarán en Panamá

Cada grupo disputará una fase de todos contra todos. Los tres mejores equipos de cada zona avanzarán a la Súper Ronda, que se celebrará en el Estadio Mariano Rivera de Panamá. Allí, los dos líderes se enfrentarán en la gran final por el título continental.

Además del prestigio de levantar el primer trofeo de la Copa América de Beisbol, el torneo otorgará cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, y puntos clave para el ranking mundial de la WBSC, fundamentales para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.