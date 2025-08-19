Así se jugará la Copa América de Beisbol 2025 en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela será testigo de un hecho histórico en noviembre del presente año 2025, al ser sede de la Copa América de Beisbol, la primera organizada por la World Baseball Softball Confederation Americas, que marcará un antes y un después en la pelota de nuestra región.

El evento estará conformado por 12 selecciones, que serán divididas en dos grupos de seis equipos. Nuestro país será sede de uno de estos grupos, y desde ya se ha hecho un arduo trabajo para garantizar un torneo que esté a la altura de las expectativas, y que marque pauta en nuestro continente, tal y como ha ocurrido con los últimos eventos realizados en nuestro territorio.

Este martes 19 de agosto se llevó a cabo una rueda de prensa en el Estadio Monumental de Caracas, en donde se presentó de manera oficial la logística del grupo que se jugará en Venezuela, y en donde se resolvieron una buena cantidad de dudas sobre este novedoso torneo, que promete llegar para quedarse.

Grupos, sedes y formato del torneo

Venezuela jugará en el Grupo A de esta Copa América de Beisbol, en donde compartirá grupo con República Dominicana, Cuba, Curazao, México y Nicaragua. Por su parte, en el Grupo B, que se disputará en el Estadio Mariano Rivera de Panamá, harán vida Estados Unidos, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Canadá y el anfitrión Panamá.

El grupo de Venezuela tendrá un solo partido en el Estadio Monumental de Caracas, que será el inaugural. El resto del Grupo A se jugará en el Estadio Forum de La Guaira, que ya se encuentra listo para recibir el campeonato.

El formato del torneo será bastante sencillo. Se juega una ronda de todos contra todos en los grupos, y los tres líderes de cada zona avanzarán a la Súper Ronda. La Súper Ronda, que se jugará en Panamá, será también una ronda de todos contra todos, en el que los dos líderes avanzarán a la Final. Cabe acotar que la Súper Ronda y la Final serán jugadas en Panamá.

¿Qué hay en juego?

Por supuesto, lo principal que se disputa es el honor de ser el primer campeón de este nuevo formato de la Copa América de Beisbol, pero además, existen otros puntos interesantes que motivarán enormemente a cada una de las selecciones.

Este torneo dará cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y cinco cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, también dará puntos para el ranking mundial de la WBSC, lo que será importante de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo se armarán los rosters?

Para la Copa América de Beisbol 2025, los equipos podrán armar sus respectivos rosters con jugadores que no pertenezcan al roster de 40 de alguna organización de Grandes Ligas, por lo que si bien se excluye a un grupo de peloteros del campeonato, se abre al mismo tiempo un universo bien interesante con jugadores de otras ligas, o incluso de Ligas Menores.

Otros datos importantes

Según Aracelis León, presidenta de FEVEBEISBOL y WBSC Américas, la idea de la Copa América de Beisbol sería realizarla cada dos años. Por supuesto, todo sujeto al éxito que tenga la edición de este año.

Del mismo modo, se anunció que los árbitros serán escogidos por la Confederación Panamericana, lo que garantizará presencia de umpires de varios países.