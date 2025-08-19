MLB: Francisco Álvarez fuera de Mets de Nueva York por lesión

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York pierde a uno de sus peloteros más importantes de la temporada. Francisco Álvarez es baja por una inoportuna lesión en el pulgar del dedo derecho. Este contratiempo lo mantendrá alejado por un tiempo aún no estipulado, pero que obliga hacer ajuste al equipo de Grandes Ligas.

La baja de Álvarez obliga al manager Carlos Mendoza hacer ajustes en su alineación de cara al final de la temporada 2025. Debe buscar alternativas defensivas detrás del plato, pero además, configurar un equipo que sea competitivo a nivel ofensivo y mejorar para llegar a octubre.

Francisco ha estado imparable en sus últimos 21 juegos, desde que volvió de una lesión en la mano. Es verdad que el equipo tiene marca de 9-21, pero él se ha mostrado sólido con su bate .323 promedio; de hecho, es uno de los mejores bateadores del equipo en ese tramo.

Francisco Álvarez es uno de los peloteros mejor valorados de Mets de Nueva York en los últimos años. Sin embargo, el receptor venezolano se ha perdido muchos juegos por culpa de las lesiones, en 2025 ha tenido un periodo bastante largo de baja y a¿cuando se mostraba mejor, vuelve a caer.

Números de Francisco Álvarez en 2025

- 56 juegos, 285 turnos, 24 anotadas, 49 hits, 9 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 24 impulsadas, 22 boletos, 54 ponches, .265 promedio, .349 OBP, .438 sLG, .732 OPS

Números de Francisco Álvarez desde el 21 de julio

- 21 juegos, 62 turnos, 14 anotadas, 20 hits, 6 dobles, 1 triple, 4 jonrones ,13 impulsadas, 9 boletos, 16 ponches, .323 promedio, .408 OBP, .645 SLG, 1.054 OPS