Francisco Álvarez explota con brillantes registros desde su regreso a Grandes Ligas

Francisco Álvarez vivió la jornada de más productiva en la presente temporada de las Grandes Ligas. El venezolano lideró la victoria (13-5) de los Mets de Nuev York con par de cuadrangulares para someter en el primero de una serie de tres juegos a los Bravos de Atlanta.

El receptor comenzó su fiesta de tablazos en la parte baja de la segunda entrada con descomunal conexión por el jardín derecho. El cátcher puso arriba a los metropolitanos con dos anotaciones con un batazo que recorrió 413 pies de distancia.

En la baja del séptimo capítulo, Álvarez selló la paliza de la franquicia de Nueva York con descomunal bambinazo por las praderas izquierdas. El criollo le dio la vuelta al cuadro de forma solitaria y se afianzó como la figura del compromiso. El de Guatire destacó junto a Pete Alonso, que se convirtió en el pelotero con más jonrones en la historia de los Mets.

Francisco Álvarez brilla desde su regreso a MLB

Antes de que terminara la primera mitad en la vigente campaña de Las Mayores, el venezolano fue bajado a Las Menores debido a su flojo rendimiento con el madero. Pese a su era el receptor titular de los de Queens, el jugador fue enviado a la sucursal Triple-A de la organización.

Álvarez no duro mucho en las ligas menores y firmó su regresó a las Grandes Ligas, el pasado 22 de julio. El criollo no solo volvió con otra actitud, sino que se ha mostrado encendido y ya afinca como una de los principales figuras de la tropa de Carlos Mendoza.

El receptor luce registro de .304 de promedio al bate, .418 en porcentaje de embasado (OBP), slugging de .604, tres jonrones, cuatro dobles, un triple y nueve boletos desde que los metropolitanos decidieran activarlo al equipo grande. El venezolano vivió su mejor partido de la temporada tras ligar de 4-3 con par de bambinazos, cuatro remolques y tres anotaciones.