Eugenio Suárez con problemas de readaptación mientras los Marineros van viento en popa (+Números)

Este 12 de agosto los Marineros de Seattle siguieron viento en popa con su travesía hacia la postemporada de la MLB, luego de que doblegaron 1x0 a Orioles de Baltimore en lo que fue su 8va victoria al hilo, así como la 10ma desde el pasado 31 de julio, fecha en la que reincorporaron vía cambio a Eugenio Suárez.

Adquirido como el mejor toletero disponible en el mercado de transacciones directas en torno a la fecha límite, a simple vista puede dar la impresión de que el nativo de Venezuela tendría incidencia directa en este gran momento, no obstante, por los momentos sus estadísticas no son lo que se esperaba.

Eugenio Suárez en resiliencia

Incluyendo el juego de este martes, “Geno” solo ha ligado 4 imparables a lo largo de 41 turnos legales, así como 1 doble, 1 cuadrangular, 2 bases por bolas, 1 elevado de sacrificio, 5 carreras remolcadas, 5 anotadas, 1 almohadilla estafada en 2 intentos, además de 16 ponches. Todo esto se resume en línea ofensiva de:

.097 en promedio de bateo

.159 en porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés)

.182 de slugging

.341 de OPS

El contraste ha sido demasiado afincado respecto a lo que consiguió con D-backs de Arizona; en esos mismos cuatro renglones: .248/.320/.576/.897, sin olvidar sus 36 tablazos de vuelta entera y las 87 rayitas empujadas.

Marineros de Seattle indetenibles

Todo ha pasado por debajo de la mesa, y es posible aguardar, ser pacientes, aplicar ajustes porque durante el lapso en cuestión, los nautas se han afianzado en el 1er puesto comodín de la Liga Americana y al mismo tiempo, respiran en la nuca de los Astros de Houston por el liderato de la División Oeste.

Cuando Eugenio Alejandro cumpla con su proceso de readaptación, demasiado portentosos lucen los Marineros con miras hacia los playoffs.