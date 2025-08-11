MLB: José Altuve en la historia de los Astros de Houston ocupa este importante puesto de poder

Suscríbete a nuestros canales

Amados por muchos, odiados por otros tantos. Sin importar lo que hagan, cualquier cosa que ocurra alrededor de los Yankees de Nueva York siempre será noticia, es casi una ley no escrita del beisbol y es por eso también, que José Altuve aún da de qué hablar tras su excelso fin de semana en la casa que Derek Jeter construyó.

En esos tres partidos, el “Pequeño Gigante” hizo de tripas corazones con el pitcheo de los bombarderos, ligó de 11-6, 1 doble, 2 cuadrangulares, estafó 1 base, sacó 3 boletos, se ponchó en par de ocasiones lo que redundó en línea ofensiva de:

MLB - José Altuve - Astros de Houston

.545 en promedio de bateo

.643 en porcentaje de embasado (OBP)

1.182 de slugging

1.825 de OPS

Todo eso fue una auténtica salvajada, que sustentó dos victorias de los Astros de Houston pero además, en la historia de esta franquicia, ratificó la posición del nativo de Venezuela, entre los mejores toleteros que haya tenido la organización; para esta ocasión nos referimos a su total de vuelabardas.

Con esos dos “Astroboy” redondeó 250 en su exitosa carrera, cifra con la que prosiguió en el 4to puesto vitalicio de los siderales; por delante resta paciencia para que la constancia eventualmente le permita equipararse con el siguiente del ranking, el Salón de la Fama, Craig Biggio que con ese uniforme completó 291.

Grandes Ligas - Venezuela - Estadísticas

Del mismo modo, tal vez en unos tres años (2028) José Carlos logre dar con los 326 que tuvo Lance Berkman; muy complicados lucen los 449 de otro integrante de Cooperstown, Jeff Bagwell con 449.

Por último y por no dejar, Altuve entre toleteros criollos en la MLB se refleja en el 8vo puesto, a solo 1 de Antonio Armas, continuando Bob Abreu con 288, Salvador Pérez 293 y Magglio Ordóñez 294.