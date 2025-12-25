Cowboys retoma el camino del triunfo tras imponerse a Commanders

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys se reencontraron con la victoria en un emocionante juego que se desarrolló en el Northwest Stadium, donde derrotaron por 30 a 23 a los Washington Commanders luego de contar con una buena ventaja de 18 puntos.

Cowboys se apoyó en un inspirado Dak Prescott

Dallas (7-8-1) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones para ponerse 21-3, de la mano de un inspirado Dak Prescott. Sin embargo, Washington (4-12) redujo la diferencia a un touchdown en tres ocasiones diferentes, aunque al final no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.

Ambos conjuntos ya estaban eliminados de la contienda por los playoffs, lo que redujo significativamente la importancia de este enfrentamiento entre viejos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional.

En cuanto a Prescott, lanzó para 307 yardas con dos touchdowns, además que completó 19 de 37 pases para ayudar a que Dallas Cowboys convirtiera sus seis intentos en cuarta oportunidad. De hecho, sus dos pases de touchdown le dieron 30, empatando de esa manera el récord de la franquicia de Tony Romo de cuatro temporadas con al menos 30 envíos de anotación.

Asimismo, cabe mencionar que Washington Commanders jugaron sin los mariscales de campo lesionados Jayden Daniels (codo) y Marcus Mariota (cuádriceps, mano), por lo que tuvieron que recurrir al veterano Josh Johnson de 39 años. Al final, este completó 15 de 23 envíos para 198 yardas sin touchdowns ni intercepciones.