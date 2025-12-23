Purdy brilla para mantener a los 49ers en la pelea por el mejor puesto de la NFC

Suscríbete a nuestros canales

Los San Francisco 49ers cerraron la semana 16 de la NFL con un triunfo de 48-27 sobre los Indianapolis Colts, impulsados por una actuación destacada de su marical de campo, Brock Purdy, quien registró cinco envíos de touchdown para sellar el triunfo.

Veterano contra la nueva estrella: Rivers vs Purdy

Duelo de ofensivas comenzó con una pase de anotación del veterano Philip Rivers, que abrió el marcador con un envío hacia Alec Pierce para el 7-0 inicial. La respuesta de los "gambusinos" llegó rápido mediante un pase de Purdy a Demarcus Robinson (7-7).

Un error en los equipos especiales de los Colts (balón suelto de Ameer Abdullah recuperado por Jake Tonges) permitió que Purdy conectara con Christian McCaffrey para darle la vuelta al marcador 7-14. Aunque Rivers volvió a encontrar a Pierce para igualar 14-14, San Francisco recuperó la ventaja antes del descanso con una recepción de George Kittle y un intercambio de goles de campo que dejó la pizarra 17-24.

En el comienzo de la segunda mitad, San Francisco puso distanciacon un pase de anotación de Purdy a Jauan Jennings (17-31). Tras un intercambio de patadas, el periodo cerró 20-34. Ya en el último cuarto, Indianapolis intentó reaccionar con un acarreo de anotación de Jonathan Taylor (27-34), pero Purdy respondió de inmediato con su quinto pase de touchdown del juego, conectando nuevamente con McCaffrey (27-41). Finalmente, una intercepción de Dee Winters devuelta hasta las diagonales selló el 27-48 definitivo.

49ers definirá todo en la última semana

San Francisco terminó la Semana 16 con récord de 11-4 y Se ubican segundos en el Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). Asegurarían el liderato de su división y de la conferencia si vencen en sus próximos encuentros a los Bears y Seahawks.

Por su parte, Indianapolis (con marca de 8-7) ve como sus aspiraciones de playoffs se dilyen. La derrota de los Colts aseguró la clasificación a postemporada de los Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers.