NFL: Arrestan al hermano de Puka Nacua por presunto robo de vehículo a jugador de los Lakers

En un suceso que vincula a figuras del deporte profesional en Los Ángeles, Samson Nacua, hermano de la estrella de los Rams, Puka Nacua, fue arrestado el pasado fin de semana bajo la sospecha de haber sustraído un vehículo perteneciente al joven jugador de los Lakers, Adou Thiero.

El arresto fue ejecutado el sábado por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles. Junto a Nacua, de 27 años, también fue detenido Trey Rose, de la misma edad.

Hasta ahora, no se ha confirmado si los implicados cuentan con representación legal, y el Departamento del Sheriff se limitó a declarar que la investigación continúa abierta sin ofrecer detalles adicionales sobre cómo los hombres terminaron en posesión del vehículo.

Reportes iniciales

Según los reportes iniciales, el vehículo en cuestión es un BMW de modelo reciente que, de acuerdo con información de NBC4 Los Ángeles, es propiedad de Thiero, quien se ha integrado recientemente a la disciplina de los Lakers.

Las autoridades informaron que lograron rastrear la ubicación del automóvil hasta la cuadra 8400 de Sunset Boulevard, en la exclusiva zona de West Hollywood, donde se procedió a la detención de ambos sujetos el sábado por la tarde.

Liberación por falta de pruebas

A pesar del despliegue policial y la gravedad de la acusación inicial —tomar un vehículo sin el consentimiento del propietario—, tanto Rose como Samson Nacua fueron puestos en libertad esa misma noche.

Los registros de la cárcel indican que su liberación se amparó en la Sección 849(b) del Código Penal de California.

Este apartado legal es específico: se aplica cuando los oficiales consideran que no existen motivos suficientes para presentar una denuncia penal formal en ese momento, o cuando la detención se reclasifica únicamente como un registro de custodia sin cargos.

Por su parte, Adou Thiero, el presunto afectado, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente. La comunidad deportiva de Los Ángeles permanece atenta a si este episodio fue un malentendido logístico o si habrá consecuencias legales futuras para los involucrados.

Antecedentes y contexto familiar

Samson Nacua no es ajeno al entorno del fútbol americano profesional. Tras jugar a nivel universitario para Utah y BYU, intentó hacerse un lugar en la NFL participando en campamentos de entrenamiento con los Indianapolis Colts y los New Orleans Saints.

Más recientemente, su paso por la UFL se vio empañado por una suspensión en abril, luego de verse involucrado en un altercado donde abofeteó a un aficionado tras una derrota.

Este incidente llega en un momento de alta exposición mediática para la familia Nacua. Su hermano, Puka, receptor estrella de los Rams y seleccionado al Pro Bowl, generó titulares recientemente tras criticar el desempeño de los árbitros de la NFL en una transmisión en vivo, sugiriendo que algunos oficiales toman decisiones polémicas para ganar protagonismo en televisión.