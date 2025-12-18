Puka Nacua en el ojo del huracán tras criticar duramente al arbitraje de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, ha generado una fuerte polémica tras realizar declaraciones incendiarias sobre los oficiales de la NFL durante una reciente transmisión en vivo. En una charla con los controvertidos creadores de contenido Adin Ross y N3ON, el joven jugador no se guardó nada al calificar el desempeño y las intenciones de los árbitros.

"Los árbitros son lo peor", afirmó Nacua durante el stream en Twitch. "Estos tipos son abogados y también quieren salir en televisión". El receptor fue más allá al sugerir que las marcaciones podrían tener un trasfondo de ego personal más que de justicia deportiva. "¿No creen que les están enviando mensajes a sus amigos en el chat grupal diciendo: 'Oigan, ¿me vieron en el Sunday Night Football? Eso no fue una interferencia de pase, pero igual la marqué yo'?", cuestionó el jugador.

Ante la insistencia de N3ON sobre si realmente se lanzan pañuelos sin justificación, Nacua matizó brevemente señalando que "estos tipos también son seres humanos normales", aunque mantuvo su postura crítica sobre su protagonismo mediático.

Disciplina interna y el factor McVay

Durante la misma transmisión, Nacua reveló un detalle sobre la disciplina interna del equipo. Comentó que el entrenador en jefe, Sean McVay, prohibió la entrada de Ross y N3ON a las instalaciones de entrenamiento de los Rams antes del crucial duelo divisional de este jueves contra los Seattle Seahawks, buscando evitar distracciones en una semana clave.

El riesgo de una sanción económica

Las palabras de Nacua podrían costarle caro. La NFL mantiene una política de "tolerancia cero" respecto a las críticas públicas hacia el arbitraje por parte de jugadores y entrenadores, con el fin de proteger la integridad del juego.

Existen precedentes cercanos y severos: en 2023, la liga multó al entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, con 100,000 dólares, mientras que el mariscal de campo Patrick Mahomes recibió una sanción de 50,000 dólares por comentarios similares. Dada la viralidad de la transmisión en Twitch, se espera que la oficina del comisionado Roger Goodell revise las declaraciones de Nacua en los próximos días.

Una temporada de ensueño bajo la sombra de la polémica

A pesar de este roce con la controversia, el rendimiento de Nacua en el campo sigue siendo histórico. A sus 24 años, está firmando una campaña de calibre All-Pro, acumulando 102 recepciones para 1,367 yardas y siete touchdowns en apenas 13 partidos. Su producción es vital para las aspiraciones de postemporada de los Rams, quienes ahora deberán lidiar con la posible distracción de una multa o reprimenda oficial para su mejor receptor.

Dato de contexto

Es común que los árbitros de la NFL tengan profesiones de alto nivel, como abogados o ejecutivos, durante la semana, ya que técnicamente no son empleados a tiempo completo de la liga durante todo el año, un punto al que Nacua hizo alusión en sus comentarios.