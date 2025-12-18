LVBP

Así se jugará la jornada de este jueves 18 de diciembre en la LVBP

Por primera vez en la semana todos los equipos saldrán al terreno de juego 

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 12:57 am
Así se jugará la jornada de este jueves 18 de diciembre en la LVBP
La etapa cumbre de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se pone cada vez más emocionante y cada jornada es crucial en las aspiraciones de las novenas de meterse en la postemporada. Por lo tanto, te mostraremos los desafíos pautados para este jueves, 18 de diciembre.

Por primera vez en la décima semana, ninguna organización descansará, lo que quiere decir que habrá jornada completa en los recintos de la pelota rentada venezolana.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Leones del Caracas (José Torres) vs Águilas del Zulia (Delvis Alegre) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Caribes de Anzoátegui (por definir) va Cardenales de Lara (Robert Colina)  7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Tiburones de La Guaira (Ángel Macuare) vs Bravos de Margarita (por definir) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

- Navegantes del Magallanes (Ricardo Sánchez) vs Tigres de Aragua (Nate Antone) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

