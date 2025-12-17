Chef venezolano es rescatado de las calles y las drogas: "No fue fácil"

Suscríbete a nuestros canales

El subintendente Josué Durán Castilla, conocido en Colombia como “Joshue Rescata”, compartió en sus redes sociales el rescate de la calle del venezolano Max Chef. El hombre posteó todo el proceso de ayuda para criollo en el vecino país, donde según también estaba sumergido en las drogas.

Gran ayuda al Chef criollo

Joshue posteó en su perfil de Instagram, múltiples videos de todo el proceso para recuperar a Max. En los primeros clips le expresaba que lo ayudaría a recuperarse de la situación de calle y drogas que estaba atravesando, ayuda que rechazó.

Sin embargo, las ganas del hombre por apoyar al venezolano fueron mucho más grandes, utilizando la ayuda de otras personas para llevarlo a la fuerza a un centro de recuperación.

En un clip aparece Max enfurecido en un carro siendo llevado al centro donde recibe la ayuda. Expresaba fuertes palabras como: “Suéltame, me engañaste. Todo esto no era así”.

¿Quién es el Chef?

Jeshua Maximiliano Montero Gozaine, es el nombre del criollo de 43 años y oriundo de Barquisimeto, estado Lara. Además de su pasión por la cocina es diseñador de modas y bailarín.

Tuvo la oportunidad de cocinar para importantes artistas en el vecino país como el cantante Andrés Cepeda.

Un nuevo Max

En videos recientes han mostrado el antes y después del chef, teniendo un cambio impresionante que ha despertado mensajes de agradecimientos de venezolanos para el policía colombiano.

Han informado que hasta el momento el hombre lleva 9 días en rehabilitación, se le han realizado exámenes médicos y esperan que el proceso de recuperación sea positivo.

“Me han extendido la mano para aliviar un proceso que estoy pasando en mi vida, espero que siga siendo positivo y cambiando mi entorno y aspecto”, dijo el criollo.