LVBP: Cardenales vapulea al Zulia y acecha la punta

El conjunto de los Cardenales de Lara sumó su segunda victoria consecutiva al masacrar el pitcheo de las Águilas del Zulia con score de 13 a 6 en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Ildemaro Vargas con otra gran jornada ligó de 5-4 con tres carreras impulsadas.

Los rapaces picaron adelante en el primer inning con elevado de sacrificio de Isaías Tejeda.

En el cuarto, Lara igualó el encuentro con cuadrangular solitario de Alejandro Mejía. Luego, Alí Sánchez hizo lo propio con jonrón de dos carreras para voltear la pizarra 3 a 1.

En el quinto, Águilas descontó con sencillo impulsor de Andrés Chaparro para remolcar a José Herrera.

En el cierre del quinto, Cardenales tuvo otro gran rally de cuatro carreras gracias a dobles de Alejandro Mejía y Danry Vásquez para ampliar la ventaja 7 a 2.

En el sexto, Ildemaro Vargas trajo la octava con sencillo, después, Jesús Bastidas con hit produjo la novena carrera para los crepusculares.

En el octavo, las Águilas anotaron la tercera gracias a un sencillo de Gabriel Martínez. En el cierre de esa entrada, Cardenales hizo cuatro más con cuadrangulares de dos carreras de Ildemaro Vargas y Jesús Bastidas para poner el juego 13 a 3.

En el noveno, Isaías Tejeda descontó para el Zulia con doble barre bases pero la reacción no bastó para igualar la pizarra.

La victoria fue para Máximo Castillo (1-3) y la derrota para José Dávila (2-3).