LVBP: Freddy Fermín da la cara ante el difícil momento del Caracas

Los Leones del Caracas atraviesan un momento crítico en la temporada. El conjunto capitalino se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con un registro de 21 victorias y 27 derrotas, situándose a seis juegos y medio de la punta y, lo que es más alarmante, a dos juegos y medio de los puestos de clasificación.

Ante este panorama adverso, varias figuras del equipo han ofrecido declaraciones exclusivas al diario Meridiano. Uno de los más vocales ha sido el receptor grandeliga Freddy Fermín, pieza clave de la organización.

Unidad ante la adversidad

Fermín aseguró que, a pesar de los resultados, el equipo mantiene la moral alta y sale al terreno a competir a diario.

"Lo más importante es que tenemos mucha comunicación allá adentro", explicó el receptor. "Siempre he dicho que este deporte tiene más momentos negativos que positivos (...). Actualmente, estamos en una mala racha ('en la baja'), pero todos nos mantenemos positivos para revertir esa situación".

El careta enfatizó que el clubhouse de los melenudos se mantiene sólido: "El equipo está 100% unido, somos una gran familia".

Preparación rumbo a la MLB y la influencia de 'Salvy'

Más allá de la crisis actual de los Leones, Fermín abordó su preparación para la próxima campaña de las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City. Respecto a las limitaciones impuestas por su organización en Estados Unidos, el jugador aclaró que todo está sujeto a su estado físico.

"Depende de cómo me sienta. Si yo me siento bien, vamos a seguir jugando", expresó, dejando la puerta abierta a continuar con el equipo si logran avanzar.

En cuanto a los ajustes técnicos, Fermín detalló que está enfocado en pulir su disciplina en el plato: "Estoy practicando las pequeñas cosas y los detalles. Trato de quedarme hacia el medio del campo, seguir con mi mismo plan, buscar lanzamientos altos en mi zona y evitar hacer swing a picheos malos".

Finalmente, destacó la importancia de su compañero en Kansas City, Salvador Pérez, en su desarrollo profesional: "He aprendido al máximo de él", sentenció sobre la influencia del experimentado receptor venezolano.