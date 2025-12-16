LVBP: Leones mueven su roster en una semana crucial

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas viven un panorama complicado en esta temporada 2025-2026 de la LVBP, y es por eso que cada revés los acerca más a la eliminación. Ante esta situación, el equipo ha optado por mover algunas piezas en su roster, tomando en cuenta además que un par de peloteros no están bien físicamente.

Leones, a reivindicarse

Luego de caer en la jornada del lunes frente a Bravos de Margarita en el Estadio Monumental, los dirigidos por José Alguacil regresan este martes otra vez a casa para recibir a Caribes de Anzoátegui. Cabe mencionar que de sumar su tercera derrota al hilo podrían quedar en jaque, ya que hasta la fecha están dos juegos por debajo del sexto lugar.

Pero eso no es lo más grave. Y es que Leones del Caracas no contará por varios días con el receptor Johnny Pereda, que tiene un cuadro viral; así como con el jardinero Yonathan Daza, que sufre un desgarro parcial en el antebrazo izquierdo. La tercera pieza que sale del roster es el lanzador Carlos Romero.

En reemplazo de los mencionados ingresan el relevista Moisés Gómez, que tiene récord de 2-0 con 6.46 de efectividad tras 15.1 innings; el receptor Gabriel Lino, que apenas ha tomado 12 turnos en lo que va de zafra; y el jardinero Leonel Espinoza, que en 11 presentaciones ha bateado par de imparables en cuatro visitas al plato.