LVBP: Tiburones hacen movimientos en su roster para reforzar su pitcheo

La décima semana de ronda regular para los Tiburones de La Guaira inicia en Maracay, donde enfrentarán a Tigres de Aragua con la intención de superarlos en la clasificación. Y es que ante un escenario tan crucial, el equipo decidió realizar movimientos en su roster.

Tiburones suman par de brazos

Según informó la propia organización en sus redes sociales, ahora el manager Marco Davalillo sumará dos nuevas piezas a su bullpen, esto con la finalidad de reforzar el pitcheo para las venideras jornadas.

Los zurdos Ángel Hernández y Eudis Idrogo serán de la partida en reemplazo de los también lanzadores Stiven Cruz y Oddanier Mosqueda. Cabe mencionar que Hernández hará su estreno con los escualos luego ser dejado en libertad por Navegantes del Magallanes al término de la zafra pasada.

Por su parte, Idrogo no ve acción con el equipo desde mediados del mes de noviembre. En lo que va de temporada suma nueve apariciones como relevista, con 4.50 de efectividad, tres carreras permitidas, siete bases por bolas y seis ponches en seis innings de labor.