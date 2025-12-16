Tambor Urbano enfrenta dolorosa pérdida ¡Descansa en paz!

Suscríbete a nuestros canales

La agrupación venezolana Tambor Urbano está de luto, al confirmarse la muerte de José Del Carmen Key. El músico había estado con la agrupación desde hace 30 años, por lo que deja un vacío enorme en sus familiares, amigos y equipo.

Duro adiós

Fue a través de Instagram que la talentosa agrupación liderada por Héctor Silvera, mejor conocido como “Vidal”, notificaron la noticia despertando mensajes de condolencias.

Aunque no revelaron de qué falleció el hombre, destacaron su labor con la agrupación lanzando éxitos que se mantienen aún vigentes.

"Anunciamos lamentablemente la partida de nuestro director musical e integrante de nuestra agrupación, José Del Carmen Key", escribieron.

Mensajes de condolencias

En este sentido, enviaron condolencias a los familiares y amigos del fallecido.

La cantante y vedette Diosa Canales fue una de las primeras en comentar la publicación, lamentando la partida en una de las agrupaciones más importantes del país, con años dando éxitos como "Cumpleaños Feliz” y “A las mujeres se le dan”.

Rafael “El Pollo” Brito y la periodista Carmela Longo, también escribieron mensajes de condolencias para la agrupación nacional.