Premios The Best de la FIFA: sigue la premiación en vivo

Los Premios The Best son la gala anual organizada por la FIFA para reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y arqueros del mundo en cada temporada. Nacieron en 2016 tras la separación del Balón de Oro, con el objetivo de crear un sistema propio de votación que combine aficionados, capitanes, seleccionadores y prensa especializada.
El evento distingue rendimiento individual, impacto competitivo y regularidad, premiando tanto logros colectivos como actuaciones decisivas. Además de los galardones principales, incluye categorías como mejor afición, juego limpio y el Premio Puskás al mejor gol. Con el tiempo, The Best se consolidó como una referencia global en el ecosistema del fútbol profesional.
Ganadores del Premio The Best 2025
Noticia en Desarrollo...
Luis Enrique - PSG: Entrenador del Año
Equipo de fútbol femenino del año
- Hannah Hampton - Inglaterra
- Lucy Bronze - Inglaterra
- Leah Williamson - Inglaterra
- Irene Paredes - España
- Ona Batlle - España
- Aitana Bonmati - España
- Patricia Guijarro - España
- Claudia - Pina - España
- Mariona Caldentey - España
- Alessia Russo - Inglaterra
- Alexia Putellas - España
Sarina Wiegman - Inglaterra: Entrenador del año fútbol femenino
Gianluigi Donnarumma - Manchester city: Mejor portero del año
Hannah Hampton - Chelsea: Mejor portera del año
Afición del Zakho SC - Irak: Mejor afición del año
La hinchada del club iraquí se volvió noticia global cuando, previo al duelo de la Liga de las Estrellas ante Al‑Hudood el 13 de mayo, arrojó miles de peluches al terreno. Los juguetes fueron retirados antes del inicio del partido y posteriormente entregados a niños que enfrentan problemas de salud.
Dr. Andreas Harlass-Neuking: Premio Fair Play del año
Andreas Harlass‑Neuking fue alertado por los propios jugadores de un desplome de un afición. El Doctor se dirigió de inmediato hacia la grada local, donde saltó una barrera para asistir al aficionado. El médico, con amplia experiencia, comprobó además que el seguidor del Magdeburgo estuviera estable antes de autorizar su traslado a un hospital cercano.