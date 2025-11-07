¡De las mejores! Esta Vinotinto aparece entre las nominadas al premio The Best 2025

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol femenino venezolano celebra un hito trascendental. La guardameta Yessica Velásquez ha sido nominada para el prestigioso premio a la Mejor Guardameta en los galardones The Best 2025.

Esto es el resultado de una temporada espectacular, principalmente con el Independiente Santa Fe femenino de Colombia, donde demostró ser una muralla inexpugnable. Su desempeño con el club 'cardenal' ha sido de élite, tanto que logró una impresionante racha de 10 partidos consecutivos sin recibir gol.

Su solidez en el arco fue un pilar fundamental para los éxitos de su equipo, consolidándola como una de las arqueras más destacadas de Sudamérica y el mundo en el período evaluado por la FIFA.

Presencia en la Vinotinto

Además de su éxito a nivel de clubes, la experiencia y el talento de Yessica Velásquez continúan siendo claves para la selección nacional.

Recientemente, la guardameta de 36 años fue convocada por la Vinotinto Femenina para formar parte de las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones Femenina, enfrentando a las selecciones de Chile y Paraguay, respectivamente.

A pesar de no disputar ningún minuto, su presencia en el camerino y en los entrenamientos es sinónimo de jerarquía y seguridad para el combinado nacional.

Precedente histórico

La inclusión de Yessica Velásquez en la lista de nominadas al The Best marca un momento de gran significado para el fútbol femenino venezolano, evidenciando el crecimiento de sus atletas a nivel global.

Su nombre se une al de:

Deyna Castellanos: Nominada al premio The Best a la jugadora en 2017.

Daniuska Rodríguez: Nominada al Premio Puskás al mejor gol en 2016.

Esta tercera nominación venezolana a uno de los premios más importantes del fútbol mundial es un llamado de atención sobre la calidad de las jugadoras que la nación está produciendo.