Muere la periodista venezolana Margiory Fiaschi

Este domingo 21 de diciembre se ha confirmado el fallecimiento de la periodista venezolana Margiory Fiaschi. El programa “Entre Noticias" de Globovisión, ha informado la noticia a través de una publicación en Instagram.

Partida de Margiory Fiaschi

“El equipo de Entre Noticias lamenta informar la partida física de nuestra querida Margiory Fiaschi. Una luchadora incansable, una profesional que se ganó el cariño y el respeto de todos sus compañeros y de su fiel audiencia”, han escrito.

En este sentido, notificaron que Fiaschi falleció en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde residía desde hace tiempo con su familia.

La criolla había estado luchando contra un tumor cerebral, por lo que se había sometido a diversas intervenciones y muchas sesiones de quimioterapia, sin resultados.

Fiaschi había estado compartido en su perfil de Instagram, videos con su familia, en especial con su hija llamada Ana Paula de tan solo cuatro años.

“Confía en que tu sanación está dada, gracias a la fuerza más grande Dios. A casi dos meses de hacer sido operada nuevamente de la torre de control”, había escrito en el 2024 tras una intervención.

Yoretxis Carolina Fiaschi Valera, había estado pidiendo ayuda económica a través de un GoFundme para pagar todos los castos de la enfermedad, que finalmente le arrebato la vida.

"Hace meses diagnosticaron una Lesión de Ocupación de espacio en el área derecho de mi cerebro (tumor cerebral). Desde el 2023 he tenido que someterme a 2 operaciones dejándome una limitación motriz en el lado izquierdo de mi cuerpo", dice en la descripción del GoFundme.

Desde Meridiano enviamos condolencias a su pequeña, familiares y amigos cercanos. ¡Paz a su alma!